Прем’єр Польщі відреагував на різку заяву Зеленського про зерно

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН щодо кризи з імпортом української агропродукції.

Заяву Моравецького наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи заяву Зеленського, він нагадав, що Польща була першою країною, яка відкрила свої двері для України, допомогла з поставками зброї та гуманітарної допомоги.

"Не може бути так, що після всього цього ми чуємо якісь двозначні, а дехто вважає, що зовсім не двозначні формулювання, які зводять нас до позиції байдужої держави", – сказав Моравецький.

Він запевнив, що Польща готова допомагати Україні, але "не ціною дестабілізації польського ринку".

"Ми весь час віримо в перемогу України, допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків повинен бути найголовнішим і завжди є для нас найголовнішим", – додав Моравецький.

Напередодні Зеленський на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.