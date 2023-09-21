Рада урахувала рекомендації "Венеційки" в законі про нацменшини

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, прийняла закон "Про національні меншини", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Єврокомісії для надання кандидатського статусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Telegram.

Відповідний законопроєкт підтримали в цілому 318 народних депутатів.

Положення ухваленого закону частково враховують рекомендації Венеційської комісії, яка критикувала попередню редакцію документа. Водночас виконання всіх рекомендацій не є можливим, оскільки деякі з них обмежують права української мови.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (у тому числі електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).

Також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку.

Документ уточнює критерії, на основі яких розроблятимуть методологію використання мов нацменшин у населених пунктах, де традиційно проживають особи, які до них належать, або в яких такі особи становлять значну частину населення.

Законопроєкт також дає визначення таким поняттям, як "спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин (спільнот)", "супровід (конферанс)".

Нагадаємо, у червні Венеційська комісія оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)".

Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10. Серед іншого, Венеційська комісія закликає поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад "або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності".

Детальніше про цей висновок читайте у статті "ЄвроПравди": Венеційська комісія перейшла на російську. Як інституція Ради Європи підриває рух України до ЄС.