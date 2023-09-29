Вступ Молдови до ЄС малореальний до деокупації, з Україною ситуація складніша – посол

Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає для Молдови більш реальним сценарієм реінтеграцію з Придністров'ям до вступу в Євросоюз, в той час як Україна в іншій ситуації.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Матернова висловила сумнів, що Молдова взагалі отримувала якісь запевнення від представників ЄС з приводу можливості вступу до Євросоюзу без Придністров'я.

"Я б сказала, що навпаки: досвід деяких попередніх розширень свідчить, що Євросоюз зараз не хоче втягуватися у чужі територіальні конфлікти. Тому я думаю, що ЄС буде обережним щодо цього питання", – сказала посол.

Однак, на її думку, динаміка розширення і реалістична перспектива вступу до ЄС може стати стимулом для реінтеграції окупованих територій.

"Іншими словами, коли з’явиться реальна перспектива вступу до ЄС, то і для лівого, і правого берега Дністра це могло би стати мотивацією для реінтеграції Молдови", – вважає Матернова.

В Україні ж, наголосила вона, йдеться про активну війну.

"І до певної міри хороша новина – це те, що процес підготовки до розширення займає певний час, і, сподіваюся, територіальні питання будуть вирішені до того часу", – заявила посол.

Як повідомлялося, молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.

У червні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС

Дивіться повне інтерв'ю з новим послом ЄС на каналі "ЄвроПравди".