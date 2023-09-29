Новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова считает для Молдовы более реальным сценарием реинтеграцию с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, в то время как Украина в другой ситуации.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Матернова выразила сомнение, что Молдова вообще получала какие-то заверения от представителей ЕС по поводу возможности вступления в Евросоюз без Приднестровья.

"Я бы сказала, что наоборот: опыт некоторых предыдущих расширений свидетельствует, что Евросоюз сейчас не хочет втягиваться в чужие территориальные конфликты. Поэтому я думаю, что ЕС будет осторожным в этом вопросе", – сказала посол.

Однако, по ее мнению, динамика расширения и реалистичная перспектива вступления в ЕС может стать стимулом для реинтеграции оккупированных территорий.

"Другими словами, когда появится реальная перспектива вступления в ЕС, то и для левого, и правого берега Днестра это могло бы стать мотивацией для реинтеграции Молдовы", – считает Матернова.

В Украине же, подчеркнула она, речь идет об активной войне.

"И в определенной степени хорошая новость – это то, что процесс подготовки к расширению занимает определенное время, и, надеюсь, территориальные вопросы будут решены к тому времени", – заявила посол.

Как сообщалось, молдавские власти рассматривают вариант вступления страны в Европейский Союз без территории левобережья Днестра, которую сейчас не контролирует, после чего продолжат искать пути урегулирования приднестровского конфликта.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС

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