Посол у Польщі: Зернова суперечка не вплине на відносини Києва та Варшави

Посол України в Польщі Василь Зварич стверджує, що суперечка між обома країнами стосовно обмежень на українську сільгосппродукцію не вплине на двосторонні відносини, й сторони готові її вирішити.

Про це Зварич сказав в інтерв’ю "Українському Радіо", повідомляє "Європейська правда".

На думку дипломата, "немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин".

"Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, – це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань справді розвивається дуже позитивно", – сказав він.

Зварич додав, що для вирішення зернової суперечки потрібна насамперед добра воля для конструктивного діалогу, й з боку України та Польщі вона є. Він згадав останню розмову міністрів сільського господарства двох країн.

"Сподіваюсь, що ми зможемо дійти до порозуміння і тематика українського зерна не буде нас розділяти. А ми будемо разом тільки співпрацювати для того, щоб виробити спільний механізм, як нам діяти сьогодні і в майбутньому", – підсумував посол.

Нагадаємо, після скасування рішення ЄС про зернове ембарго щодо України Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Київ подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

Україна запропонувала для вирішення суперечки запровадити механізм ліцензування сільськогосподарських товарів. Польща заявила, що ще аналізує пропозиції України, але в цілому позитивно оцінює їх.

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