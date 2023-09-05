ЗМІ: Блінкен у середу приїде до Києва
Вівторок, 5 вересня 2023, 18:27
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня, прибуде з візитом до України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела.
Деталі порядку денного та мети візиту Держсекретаря США наразі не відомі.
Блінкен відвідує Київ у той час, як на півдні України триває контрнаступ Збройних сил, що почався на початку літа. У Білому домі днями дали оцінку прогресу українських військ.
Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомляли заздалегідь.
У квітні 2022 року Блінкен приїздив до України разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські високопосадовці оголошували про виділення військової допомоги.
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