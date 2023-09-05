СМИ: Блинкен в среду приедет в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибудет с визитом в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

Детали повестки дня и цели визита Госсекретаря США пока не известны.

Блинкен посещает Киев в то время, как на юге Украины продолжается контрнаступление Вооруженных сил, начавшееся в начале лета. В Белом доме на днях дали оценку прогрессу украинских войск.

В последний раз Блинкен посещал Украину год назад. Тогда о поездке американского госсекретаря также не сообщалось заранее.

В апреле 2022 года Блинкен приезжал в Украину вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время тайного визита американские чиновники объявляли о выделении военной помощи.