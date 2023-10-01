Британія розгортає в Польщі винищувачі Typhoon

Велика Британія розгортає у Польщі винищувачі RAF Typhoon, щоб допомогти захистити країну перед загрозою російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс на з’їзді Консервативної партії у Манчестері, повідомляє Sky News.

На з’їзді Шаппс говорив про підтримку НАТО з боку Великої Британії.

За його словами, літаки Typhoon "приземляються в Польщі, поки я виступаю".

Як повідомляє BBC, Шаппс сказав, що два британські винищувачі мають захистити Польщу, де скоро відбудуться парламентські вибори, від російського втручання.

Він також заявив, що під керівництвом Ріші Сунака консерватори ставлять Велику Британію "в самісіньке серце НАТО".

Грант Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.