Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.

За даними ЗМІ, H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня цього року.