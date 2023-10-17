Керівна партія Польщі за підсумками виборів втрачає понад 10 місць у Сенаті

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" за підсумками парламентських виборів втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За оцінками журналістів на основі майже всіх порахованих голосів, "ПіС" отримає у Сенаті 34 місця, тоді як за цього скликання мала у Сенаті 48 представників.

Блок "Громадянська коаліція", скоріш за все, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті.

"Лівиця", ймовірно, отримає 9 місць, а "Третій шлях" – вісім.

Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках "сенатського пакту" між "Громадянською коаліцією", "Лівицею" і "Третім шляхом".

Нагадаємо, за підсумками підрахунку майже усіх голосів на виборах формальним переможцем стала "ПіС", але шанс сформувати уряд отримує опозиція – "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця", які вже на етапі кампанії розглядали одне одного як союзників для формування коаліції. Така коаліція отримає близько 250 мандатів у Сеймі, тоді як для більшості достатньо мати 231 мандат.

У понеділок представники блоку "Третій шлях" заявили, виключають можливість коаліційних переговорів із "ПіС".

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною