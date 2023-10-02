Україна та Італія підписали угоду про відновлення собору в Одесі

Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше проходить у Києві.

За його словами, Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору, тож тепер Рим працюватиме над його реконструкцією.

Він зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

"Це чіткий культурний та політичний меседж для України", – резюмував Таяні.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший у місті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни тієї ночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.