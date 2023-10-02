Німеччина передала Україні пакет допомоги з обладнанням для танків Leopard

Уряд Німеччини у понеділок, 2 жовтня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні.

Оновлений перелік опублікували на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

обладнання для танків Leopard;

14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WISENT 1;

99 терміналів супутникового зв'язку;

21 прикордонних автомобілів;

239 захищених телефонів;

11 сідельних тягачів HX81;

12 напівпричепів;

майже 33 тисячі набоїв 40 мм;

20 тисяч захисних окулярів;

один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;

1 202 інфузійні насос (медобладнання).

Згідно з даними міністерства економіки країни, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.

Раніше у Міноборони Німеччини оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.