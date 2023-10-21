Качинський визнав помилки на виборах у Польщі, але звинуватив ЗМІ й "невдячних" поляків

Лідер польського "Права і справедливості" Ярослав Качинський у п’ятницю прокоментував результати парламентських виборів, яка не принесла перемогу партії, визнавши "низку помилок" під час кампанії.

Про це Качинський сказав на заході провладної Gazeta Polska у селі Спала в центральній Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Голова ПіС підкреслив, що під час виборної кампанії з боку "Права і справедливості" було допущено "низку помилок", а результат партії "хороший, але не дуже хороший".

Він не деталізував помилки, про які йдеться, натомість зосередив увагу на "дуже сильній опозиції, яка не тільки нападала на владу, але й робила це в насильницький і вульгарний спосіб", зокрема через "дуже насильницькі демонстрації".

Качинський також поскаржився на засоби масової інформації, які "мають повну свободу" у Польщі та здебільшого "перебувають у руках опозиції" чи під впливом опозиції – як і "значна частина влади" та суди.

Через "дезінформацію" у ЗМІ, додав він, "цілі регіони, які насправді мали б нас підтримати, оскільки отримали від нас якусь особливо сильну підтримку, не підтримали нас взагалі на вищому рівні, ніж раніше".

"Тут ми маємо справу з явищем, яке можна – і саме так робили деякі наші радники – описати дуже коротко: люди не голосують із вдячності. І ті, хто перебуває при владі, повинні, перш за все, показати недоліки іншої сторони, тобто конкурентів", – підкреслив Качинський.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, до парламенту Польщі проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.