FT: Брюссель планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України

Єврокомісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права в країні, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету Євросоюзу та надання значної фінансової допомоги Україні.

Про це стало відомо виданню Financial Times від трьох джерел, знайомих з переговорами, пише "Європейська правда".

Якщо заморожені ще торік у грудні кошти будуть розблоковані, це стане перемогою прем'єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв блокувати будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до нього.

Єврокомісія має намір розморозити близько 13 млрд євро фінансування для Угорщини до кінця листопада, зазначили три посадовці, поінформовані про переговори.

Двоє з них сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.

У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило б Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро – більше половини замороженого фінансування.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії, заявив, що 26 вересня Брюссель направив угорському уряду лист з проханням надати роз'яснення щодо деяких деталей реформ. "Щойно Угорщина відповість на ці питання, комісія продовжить свою оцінку", – додав він.

Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, що зросли. Частина з них піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 млрд євро, передбачену на наступні чотири роки.

Кілька столиць, у тому числі Берлін, виступили проти запропонованого збільшення бюджету. Розширення бюджету потребує підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, які повинні будуть зробити додаткові внески зі своїх національних бюджетів.

Будь-яке рішення про розблокування виплат Будапешту, швидше за все, викличе осуд з боку Європейського парламенту, який неодноразово вимагав жорсткої лінії в цьому питанні.