Bloomberg: Угорщина хоче розділити підтримку на 50 млрд євро від ЄС для України 

Угорщина запропонувала розділити майбутній 50-мільярдний пакет допомоги Європейського Союзу для України, посилюючи занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з обговореннями, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що на цьому етапі для України буде достатньо погодження 25 мільярдів євро. Брюссель планував програму підтримки України обсягом 50 млрд євро, розраховану на 2024-2027 роки.

За словами джерел, Будапешт хоче, щоб ЄС "на півдорозі" цього періоду виплат оцінив, коли Україні може бути надано ще 25 мільярдів євро, залежно від її потреб.

За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, щоб змусити уряд Віктора Орбана зменшити його опір у виділенні підтримки Україні, повідомило джерело. Раніше про це писало також видання Financial Times.

На тлі цих зусиль Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Важливість дискусій щодо фінансування з боку ЄС зросла після недільної угоди у США щодо запобігання припинення роботи уряду, з якої виключили допомогу Києву в розмірі 6 мільярдів доларів.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також передбачає додаткове фінансування міграції та новітніх технологій на загальну суму 66 мільярдів євро.

Європейська комісія сподівалася на укладення угоди щодо бюджету до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо його загального перегляду підірвали зусилля з ухвалення своєчасного рішення.



