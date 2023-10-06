Зеленський знову зустрівся з президенткою Косова, не визнаного Україною
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді зустрівся з президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з Twitter (X) Османі.
Вйоса Османі опублікувала фото рукостискання із Зеленським, підписавши "Стійкість. Рішучість. Надія".
Resilience. Determination. Hope. 🇽🇰🇺🇦 pic.twitter.com/Kd9FE8JKmc— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 6, 2023
Нагадаємо, Зеленський вже зустрічався з Османі на полях попереднього саміту – у червні в Кишиневі. І тоді, і цього разу українська сторона не повідомляла про факт зустрічі.
Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.
Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.
Читайте також: Між визнанням та ігноруванням: як склалися та як можуть змінитися відносини України та Косова.