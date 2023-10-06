Зеленський знову зустрівся з президенткою Косова, не визнаного Україною

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді зустрівся з президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з Twitter (X) Османі.

Вйоса Османі опублікувала фото рукостискання із Зеленським, підписавши "Стійкість. Рішучість. Надія".

Нагадаємо, Зеленський вже зустрічався з Османі на полях попереднього саміту – у червні в Кишиневі. І тоді, і цього разу українська сторона не повідомляла про факт зустрічі.

Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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