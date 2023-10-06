Зеленский снова встретился с президентом Косова, не признанного Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде встретился с президентом частично признанного Косова Вьосой Османи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из Twitter (X) Османи.

Османи опубликовала фото рукопожатия с Зеленским, подписав "Стойкость. Решительность. Надежда".

Напомним, Зеленский уже встречался с Османи на полях предыдущего саммита – в июне в Кишиневе. И тогда, и в этот раз украинская сторона не сообщала о факте встречи.

Украина официально не признает Косово – страну, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН.

С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

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