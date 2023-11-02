Польські перевізники відклали початок блокади кордону з Україною

Польські перевізники заявляють, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне", з 3 на 6 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це Укрінформу заявив співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску "Краківець-Корчова" Томаш Борковський.

За його словами, блокада розпочинається з 13:00 за київським часом 6 листопада. Він додав, що польські перевізники офіційно зареєстрували протест у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закеляж підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.

Борковський зазначив, що протестувальники блокуватимуть проїзд вантажних автомобілів, тоді як гуманітарну та військову допомогу для України пропускатимуть.

"Ми хотіли б взагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти", – заявив він, додавши, що організатори надіслали свої вимоги, зокрема, Міністерству інфраструктури Польщі.

Співголова блокади вказав серед головних вимогу відновити з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників, уточнивши, що необов’язково їх повинно бути стільки ж, як до повномасштабної війни, а саме – до 200 тисяч дозволів на рік на вантажоперевезення.

Також він назвав вимогу виключення польських вантажних автомобілів з Е-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до Польщі, зазначивши, що наразі ті чекають на виїзд з України по 10-12 днів.

Як повідомляли, польські протестувальники заявляють про готовність тримати блокаду до двох місяців.

Перелік вимог протестувальників чималий. Частина з них мають технічний характер, проте інша частина стосується принципових, засадничих для України речей.

Ключова вимога – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.

Детальне пояснення про те, чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон, читайте у статті "ЄП".