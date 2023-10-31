Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через загрозу перекриття кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії з проханням провести обговорення через ймовірне блокування пунктів пропуску польськими перевізниками.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення 31 жовтня, пише "Європейська правда".

На зустрічі хочуть обговорити питання з виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Польські перевізники вимагають: повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливості реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".