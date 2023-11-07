Блокада кордону з Україною: Польща не приймає вантажівки, які йдуть через "Ягодин"

У Держприкордонслужбі прокоментували ситуацію на українсько-польському кордоні, де другий день польські перевізники блокують рух вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин", натомість через ПП "Краківець" та "Раву-Руську" рух вантажного транспорту відбувається.

Водночас Демченко поінформував, що ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках.

"У пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України, а також ми не відмічаємо, що йде інтенсивний потік з Польщі до України. Можливо, кілька транспортних засобів за годину прибувають із Польщі. Натомість у пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" все ж таки рух вантажівок з України у напрямку Польщі йде", – сказав Демченко.

За його словами, також обмежений рух для вантажівок з Польщі в Україну. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, які прибувають із Польщі.

За даними ДПСУ, станом на ранок 7 листопада, на напрямку пункту пропуску "Ягодин" близько 160 вантажівок очікували можливість перетнути кордон. Поблизу ПП пропуску "Краківець" їх було близько 100, поблизу "Рави-Руської" – близько 50.

Він додав, що учасники акції не перешкоджають руху автобусів, легкового транспорту.

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

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