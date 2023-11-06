Україна закликає польських перевізників припинити блокаду кордону поблизу пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

Про це у Twitter (X) написав український посол у Польщі Василь Зварич, повідомляє "Європейська правда".

Український дипломат назвав блокаду кордону "болісним ударом у спину Україні", яка потерпає від російської агресії.

"Коридори солідарності між Україною та ЄС під загрозою. Закликаємо припинити блокаду кордону", – підкреслив Зварич.

Раніше у понеділок десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Українські прикордонники вже повідомили про ускладнення руху вантажівок.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.

Детальне пояснення про те, чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон, читайте у статті "ЄП".