В Естонії почався суд над проросійським політиком, який їздив у Маріуполь

В Естонії у вівторок розпочався судовий процес над Айво Петерсоном, представником руху Koos, відомого своїми проросійськими поглядами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Згідно з обвинуваченням, Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі, діючи на підставі вказівок, отриманих від Російської Федерації, свідомо та організовано допомагали Росії та особам, які діють від імені російської влади, в ненасильницьких діях, спрямованих проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Естонської Республіки в період із жовтня 2022 року до 10 березня 2023 року.

Згідно з обвинуваченням, обвинувачені брали участь у свідомій діяльності з чинення впливу з метою створити в Естонії політичне об'єднання, що підтримує зовнішньополітичні наративи і пропагандистські тези Росії. Шляхом створення цього об'єднання хотіли створити для Росії можливість загрожувати конституційному ладу Естонії, втручатися у внутрішню політику країни і впливати на її зовнішню політику.

Крім того, Айво Петерсона звинувачують у тому, що він допомагав іншому обвинуваченому Андрею Андронову в здійсненні ненасильницької діяльності, спрямованої проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Естонії.

За словами державної прокурорки Трійну Олев, Айво Петерсон і Андрей Андронов свідомо брали участь у російській діяльності з надання інформаційного впливу, що полягала, зокрема, у поширенні наративів, які підтримують безпекову політику і пропагандистські тези Російської Федерації, як у соціальних мережах, так і в російських державних ЗМІ.

"Обвинувачені свідомо сприяли Росії таким чином, що їхня діяльність була спрямована проти естонського суспільства і держави. Загроза безпеці, суверенітету і територіальній цілісності Естонії вимагає рішучого втручання з боку держави. Події останніх років ясно показують, що Росія робить усе можливе, щоб послабити і розколоти своїх сусідів", – пояснила Олев.

У разі визнання винним у державній зраді передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від шести до двадцяти років або довічного тюремного ув'язнення. Визнання винним у вчиненні ненасильницьких дій проти Естонської Республіки з боку іноземця карається позбавленням волі на строк від двох до п'ятнадцяти років.

Перед будівлею суду у вівторок відбувся численний пікет на підтримку Петерсона і справедливого судового розгляду. У ньому взяли участь активісти, які приїхали з різних регіонів Естонії.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Петерсон знявся в кількох пропагандистських відеороликах, які також виправдовували російське вторгнення в Україну. Крім того, він був помічений в ефірі однієї з передач російського пропагандиста Владіміра Соловйова.

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