В Эстонии начался суд над пророссийским политиком, который ездил в Мариуполь

В Эстонии во вторник начался судебный процесс над Айво Петерсоном, представителем движения Koos, известного своими пророссийскими взглядами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Согласно обвинению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

Согласно обвинению, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.

Кроме того, Айво Петерсона обвиняют в том, что он помогал другому обвиняемому Андрею Андронову в осуществлении ненасильственной деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

По словам государственного прокурора Тройну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного воздействия, заключавшейся, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы Российской Федерации, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ.

"Обвиняемые сознательно способствовали России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей", – пояснила Олев.

В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действий против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Перед зданием суда во вторник состоялся многочисленный пикет в поддержку Петерсона и справедливого судебного разбирательства. В нем приняли участие активисты, которые приехали из разных регионов Эстонии.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Петерсон снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, которые также оправдывали российское вторжение в Украину. Кроме того, он был замечен в эфире одной из передач российского пропагандиста Владимира Соловьева.

О результатах выборов этого года в стране читайте в статье: Е-выборы против популистов: как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины