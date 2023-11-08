США запровадили обмеження щодо семи осіб та трьох компаній за експорт електроніки до РФ

США запровадили експортні обмеження проти семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Як йдеться в заяві, ці фізичні особи та компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель, у межах якої незаконно здійснювали постачання та закупівлю електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у РФ, включно з компаніями, пов'язаними з російськими військовими.

Санкції торкнулися Ніколая Гольцева, Салімджона Насріддінова, Крістіни Пузирьової, Олега Зєнченка, Єкатеріни Ветошкіної, Павла Чернікова та Владіміра Бочкарьова. Четверо з них проживають у Росії, двоє – в Канаді, ще один – у США.

Компанії, які потрапили під обмеження – H Brothers і SN Electronics, що базуються у США, а також Suntronic з ОАЕ.

За словами відомства, зупинено закупівельну схему, яка складається з брокерів та компаній, включно з двома магазинами в Брукліні, що підтримує російську військову машину. Експортні обмеження введено на 180 днів.

Раніше управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.

Під санкції потрапила також мережа осіб, пов’язана з росіянином Артуром Петровим, затриманим на Кіпрі раніше цього року за запитом США. Петров, за даними американського слідства, організував складну схему обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній.

Нагадаємо, що перед цим у США арештували чотирьох росіян, звинувачених у змові з метою контрабанди зі США електроніки для російської армії.