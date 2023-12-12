Словаки в Україні закликали Фіцо підтримати відкриття переговорів України з ЄС

Спілка словаків Закарпаття закликала президента Євроради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на майбутньому саміті ЄС підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа від імені Товариства словацької інтелігенції Закарпаття опублікував її очільник Ернест Горват.

"Ми, представники словацької національної спільноти Закарпаття, звертаємося до вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року", – йдеться у листі.

У тексті зазначають, що Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо прав нацменшин, та що законопроєкт, щойно схвалений Радою, максимально відображає інтереси національних меншин.

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", – додають у листі.

Нагадаємо, схожий лист підготували і лідери угорських громад Закарпаття: вони звернулися до голови Євроради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відкриття переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу стане центральною темою саміту лідерів ЄС 14-15 грудня у Брюсселі, на якому прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати це рішення.

11 грудня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Будапешт не змінив думку щодо рішень про Україну на саміті ЄС.