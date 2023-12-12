Словаки в Украине призвали Фицо поддержать открытие переговоров Украины с ЕС

Союз словаков Закарпатья призвал президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на предстоящем саммите ЕС поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма от имени Общества словацкой интеллигенции Закарпатья опубликовал ее глава Эрнест Горват.

"Мы, представители словацкой национальной общины Закарпатья, обращаемся к вам с большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года", – говорится в письме.

В тексте отмечают, что Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по правам нацменьшинств, и что законопроект, только что одобренный Радой, максимально отражает интересы национальных меньшинств.

"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", – добавляют в письме.

Похожее письмо подготовили и лидеры венгерских общин Закарпатья: они обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Открытие переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз станет центральной темой саммита лидеров ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, на котором премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать это решение.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Будапеш не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС.