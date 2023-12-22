Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва з першим візитом на цій посаді

Міністр закордонних справ Польщі у новому уряді Радослав Сікорський прибув до Києва, що є його першим закордонним візитом на цій посаді.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Сікорський у своєму Twitter опублікував фото нічного міста з підписом "вже на місці".

У рамках візиту Сікорський зустрінеться з ключовими українськими посадовцями та виступить у Верховній Раді, де планує запевнити, що відносини з Україною будуть одним з пріоритетів уряду Дональда Туска.

Графік зустрічей не розкривають з міркувань безпеки.

Візит Сікорського також виявився першим приїздом високопосадовця з країн ЄС після того, як Рада ЄС підтримала відкриття переговорів про вступ з Україною.

Одну з перших своїх розмов на новій посаді Сікорський також провів з українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, Радослав Сікорський протягом своєї кар'єри вже був міністром закордонних справ та міністром оборони і багато років працював з Україною від імені польського уряду – за президентства Ющенка, Януковича та Порошенка.

Сікорський вже бував в Україні після початку повномасштабної війни, зокрема, коли привозив позашляховик, який придбав для потреб ЗСУ разом з дружиною.

Пропонуємо також переглянути розмову ЄвроПравди з Сікорським "на полях" щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії, або його текстову версію Сікорський: Захід дасть відповідь на ядерний удар, аж до повернення Україні ядерного статусу.