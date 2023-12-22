Новый глава МИД Польши прибыл в Киев с первым визитом на этой должности

Министр иностранных дел Польши в новом правительстве Радослав Сикорский прибыл в Киев, что является его первым зарубежным визитом на этом посту.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Сикорский в своем Twitter опубликовал фото ночного города с подписью "уже на месте".

В рамках визита Сикорский встретится с ключевыми украинскими чиновниками и выступит в Верховной Раде, где планирует заверить, что отношения с Украиной будут одним из приоритетов правительства Дональда Туска.

График встреч не раскрывают из соображений безопасности.

Визит Сикорского также оказался первым приездом высокопоставленного чиновника из стран ЕС после того, как Совет ЕС поддержал открытие переговоров о вступлении с Украиной.

Один из первых своих разговоров на новой должности Сикорский также провел с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Сикорский уже бывал в Украине после начала полномасштабной войны, в частности, когда привозил внедорожник, который приобрел для нужд ВСУ вместе с женой.

Предлагаем также посмотреть разговор "ЕвроПравды" с Сикорским "на полях" ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии, или его текстовую версию Сикорский: Запад даст ответ на ядерный удар, вплоть до возвращения Украине ядерного статуса.