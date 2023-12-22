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Берлін прокоментував плани Києва мобілізувати українців з-за кордону, які в МОУ вже заперечили

П'ятниця, 22 грудня 2023, 11:49

У Міністерстві юстиції Німеччини сказали, що потенційні плани України мобілізувати своїх громадян з-за кордону (що згодом заперечили у Міноборони) "не будуть мати практичних наслідків" для українців у Німеччині.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це у коментарі сказав міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

"Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок", – сказав Бушман.

"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.  

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

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Німеччина