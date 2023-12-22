Берлин прокомментировал планы Киева мобилизовать украинцев из-за рубежа, которые в МОУ уже опровергли

В Министерстве юстиции Германии сказали, что потенциальные планы Украины мобилизовать своих граждан за границей (что впоследствии отрицали в Минобороны) "не будут иметь практических последствий" для украинцев в Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом в комментарии сказал министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

"Заставлять людей выполнять воинскую повинность или проходить военную службу против их воли – это не наш случай", – сказал Бушман.

"Мне трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", – отметил министр.

Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев участвовать в Вооруженных силах, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.