Зеленський назвав дві речі, які очікує від Вашингтонського саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне", – сказав Зеленський.

Щодо оборони, то, за словами Зеленського, головним є посилення протиповітряної оборони України.

"Я хотів би отримати посилення пакета (ППО) кількісно системами, які так нам потрібні. Саме системи і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики", – пояснив він.

"Щодо політичних рішень, то президент Литви вже все сказав. Хочеться отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО", – сказав Зеленський.

Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок.

Він зазначив, що якщо до саміту у Вільнюсі ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після саміту актуальним стало питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Науседа також зазначив, що до саміту у Вашингтоні Україна має зосередитися на виконанні Річної національної програми.

"Важливо звернути увагу на виконання РНП, важливо, щоб ця програма була успішною і показала бажання України долучитись до НАТО", – сказав Науседа.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – відмовився надати Україні запрошення до членства. Саміт також постановив, що для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

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