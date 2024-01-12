У Зеленського опублікували текст безпекового договору між Україною і Британією

Офіс президента опублікував текст "Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", підписаної 12 січня в Києві лідерами двох держав.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода складається з преамбули та дев’яти частин, кожна з ‘яких відповідає різним вимірам співпраці між Україною і Британією.

Джерело з українського боку повідомило журналістам, що на додаток до оприлюдненого тексту існують також додатки до угоди, що мають обмежений доступ через безпековий характер.

Найбільше уваги угода приділяє обороні та безпеці.

"Сполучене Королівство зробить значні внески до коаліції спроможностей, включно з морською безпекою, військово-повітряними силами, протиповітряною обороною, артилерією та бронетехнікою, а також надаючи інші системи озброєння та боєприпаси, узгоджені учасниками", – йдеться у тексті.

Згадані конкретні суми, які Британія виділяє на підтримку України від 2022 року і є зобов’язання, щоб ці суми відповідали потребам України в наступні роки, що діятиме угода.

Окремо згадуються питання морської безпеки та оборонного співробітництва.

Крім того, угода передбачає захист критичної інфраструктури України, співпрацю у сфері кібербезпеки, боротьбу з інформаційними маніпуляціями та пропагандою, співпрацю у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю.

Окрема частина присвячена політичному співробітництву, зокрема, з метою досягнення справедливого миру, запроведження ефективних санкцій, притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Також угода передбачає фіскальну підтримку, відновлення та відбудову України. Крім того, частина угоди присвячена гуманітарній співпраці.

Текст договору також окремо зупиняється на співпраці в галузі реформування нашої країни.

Важливим є також те, що окрема частина угоди присвячена діям на випадок нового збройного нападу Росії.

Окремо зазначається, що угода є чинною протягом 10 років.

"У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї угоди, учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу", – йдеться у тексті.

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.