Польські перевізники розблокують кордон з Україною до березня 

За угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.

Про це повідомив у вівторок польський міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, його цитує TVN24, пише "Європейська правда".

Клімчак розповів, що у вівторок Міністерство інфраструктури підписало угоду з невдоволеними перевізниками.

Він підкреслив, що угода означає не кінець діалогу, а "інтенсивні переговори".

"Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривали більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня", – сказав міністр.

Він додав, що відтепер починаються конструктивні переговори, "які, як очікується, принесуть конкретний результат". "Попереду у нас дуже багато роботи", – сказав міністр.

Лідер протестувальників Рафал Меклер пообіцяв "повернутися до кордону", якщо рішення не буде знайдено.

Na granicy zostawiamy całą infrastrukturę, kontenery, naczepy. W razie braku realizacji postulatów wrócimy na granicę. — Rafał Mekler (@MeklerRafal) January 16, 2024

Він додав, що на кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників – контейнери та трейлери.

Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.

У вівторок стало відомо, що уряд Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною.