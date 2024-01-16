Польські перевізники розблокують кордон з Україною до березня
За угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.
Про це повідомив у вівторок польський міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, його цитує TVN24, пише "Європейська правда".
Клімчак розповів, що у вівторок Міністерство інфраструктури підписало угоду з невдоволеними перевізниками.
Він підкреслив, що угода означає не кінець діалогу, а "інтенсивні переговори".
"Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривали більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня", – сказав міністр.
Він додав, що відтепер починаються конструктивні переговори, "які, як очікується, принесуть конкретний результат". "Попереду у нас дуже багато роботи", – сказав міністр.
Лідер протестувальників Рафал Меклер пообіцяв "повернутися до кордону", якщо рішення не буде знайдено.
Na granicy zostawiamy całą infrastrukturę, kontenery, naczepy. W razie braku realizacji postulatów wrócimy na granicę.— Rafał Mekler (@MeklerRafal) January 16, 2024
Він додав, що на кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників – контейнери та трейлери.
Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.
У вівторок стало відомо, що уряд Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною.