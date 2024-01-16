Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной до марта
По соглашению с правительством Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта.
Об этом сообщил во вторник польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак, его цитирует TVN24, пишет "Европейская правда".
Климчак рассказал, что во вторник Министерство инфраструктуры подписало соглашение с недовольными перевозчиками.
Он подчеркнул, что соглашение означает не конец диалога, а "интенсивные переговоры".
"Этот протест является междисциплинарным. Он затрагивает очень много направлений международной политики, внутренней политики. Сложность и запутанность вопросов привела к тому, что переговоры и работа продолжались больше месяца. Протест будет прекращен до 1 марта", – сказал министр.
Он добавил, что отныне начинаются конструктивные переговоры, "которые, как ожидается, принесут конкретный результат". "Впереди у нас очень много работы", – сказал министр.
Лидер протестующих Рафал Меклер пообещал "вернуться к границе", если решение не будет найдено.
Na granicy zostawiamy całą infrastrukturę, kontenery, naczepy. W razie braku realizacji postulatów wrócimy na granicę.— Rafał Mekler (@MeklerRafal) January 16, 2024
Он добавил, что на границе остается вся инфраструктура протестующих – контейнеры и трейлеры.
Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта ранее сообщал, что протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.
Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.