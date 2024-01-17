Залужний розповість Раді Україна-НАТО про поточну ситуацію на фронті

17 січня у Брюсселі пройде перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил, у якій віддалено візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та розповість про поточну ситуації на полі бою.

Про це розповів голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч командувачів збройних сил країн Альянсу, пише "Європейська правда".

"На завершальному засіданні сьогоднішнього дня – першому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі начальників штабів – ми заслухаємо останню інформацію від наших українських партнерів і обговоримо поточну ситуацію, підтверджуючи нашу незмінну підтримку України", – сказав Бауер.

Він зазначив, що сьогодні – 693-й день того, що Росія вважала триденною війною.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що результат цієї війни визначить долю світу", – сказав адмірал.

Напередодні у телефонній розмові з Бауером головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що приєднається до засідання у форматі відеоконференції.

Бауер, відкриваючи зустріч у середу, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери для людства – ери передвоєнного світу.