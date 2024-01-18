Угорщина заявляє, що до угоди з ЄС щодо допомоги Україні ще далеко

В уряді Угорщини заявили, що до досягнення угоди з Євросоюзом щодо нового довгострокового фінансування України ще далеко.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш, повідомляє Telex.

За словами представника уряду, Будапешт веде переговори з Єврокомісією про фінансову підтримку України, але їхні позиції дуже відрізняються, тому немає впевненості, що вони досягнуть угоди.

Але "це не трагедія", сказав Гуяш, додавши, що рішення все ще може бути знайдене до 2026 року, коли завершуються семирічні фінансові рамки, що регулюють річний бюджет ЄС.

Водночас він зазначив, що "Угорщина не виключає підтримки України на двосторонній основі".

Раніше ЗМІ повідомили, що угорський прем'єр Віктор Орбан дав зрозуміти Євросоюзу, що готовий відмовитися від своєї опозиції щодо нового довгострокового фінансування України.

Хоча в Брюсселі спостерігається певна готовність запропонувати Орбану деякі поступки задля досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку.

Консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати певні поступки Угорщині – достатні для того, щоб Орбан міг заявити про перемогу на батьківщині.

16 січня Орбан укотре підтвердив свій спротив схваленню макрофінансової підтримки для України, стверджуючи, що така допомога "не повинна шкодити бюджету ЄС".