FT: ЄС готовий до поступок Угорщині, щоб розблокувати 50 млрд євро для України

Європейська комісія готова прийняти деяким вимогам Угорщини, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних високопосадовців, інформує "Європейська правда".

За даними співрозмовників видання, щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето, Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС.

Як зазначає видання, фактично Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні у 2025 році.

Єврокомісія також не проти щорічних перевірок допомоги и додавання пункту про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна може винести серйозні занепокоєння щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето, йдеться у матеріалі.

На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето, угорський високопосадовець відповів: "Ще не знаю. Я ще не впевнений, але, швидше за все, так".

За даними джерела, Угорщина "налаштована на переговори".

У публікації зазначається, що поступки Угорщині є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта.

Серед них, зокрема, продовження існуючої кредитування на один рік, залучення спільного боргу, забезпеченого національними гарантіями, або створення спеціального фінансового механізму для виплати грантів.

Усі ці варіанти можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є дорожчими і потребують більше часу для створення та виділення коштів Україні.

Своєю чергою Київ наполягає на необхідності отримати допомогу щонайпізніше в березні, щоб уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат.

Угорщина заявляє, що може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Нещодавно постійні представники держав-членів Європейського Союзу досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.