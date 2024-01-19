Що відомо про конкурентку Трампа, яка підтримує військову допомогу Києву

23 січня відбудуться чергові "сигнальні" праймериз Республіканської партії США – у штаті Нью-Гемпшир.

І хоча на перших праймериз, у штаті Айова, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі посіла лише третє місце, цього разу за попередніми опитуваннями вона тримає впевнене друге місце і навіть дуже близька до Дональда Трампа.

А в національних опитуваннях її рейтинг як кандидата в президенти від республіканців стабільно зростає, і вона вже почала виходити на друге місце.

Для нас важливо, що вона публічно виступає за військову допомогу Києву.

Про те, хто ж така Ніккі Гейлі та як вона дійшла до змагання за найвищу посаду в США читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Ніккі Гейлі, головна суперниця Трампа. Розповідаємо про кандидатку, успіх якої вигідний Україні. Також радимо подивитися відео на цю тему, яке підготувала "ЄвроПравда".

Республіканка Ніккі Гейлі – третя дитина в родині мігрантів Рандгава з індійського Пенджабу, які осіли в Бамберзі, штат Південна Кароліна.

Ще у шкільні роки Ніккі почала допомагати батькам із бізнесом — невеликою крамницею сувенірів. Бізнес із часом розрісся до великого бутика.

У коледжі в Південній Кароліні Гейлі опанувала бухгалтерський облік і після кількарічної роботи в одній із компаній повернулася до родинного бізнесу в статусі фінансової директорки.

На першому році навчання в коледжі вона також познайомилася з майбутнім чоловіком Вільямом Гейлі.

На політичну кар’єру Ніккі Гейлі, як вона пізніше зізнавалася, її надихнув виступ Гілларі Клінтон (представниці Демократичної партії!) на одному із заходів, який вона відвідала.

"Вона сказала: коли йдеться про участь жінок у виборах, усі казатимуть вам, чому ви не повинні цього робити, але це — якраз ті причини, чому вам потрібно так робити. І я вийшла звідти з думкою: "Ось воно. Я йду на вибори", — пригадувала Гейлі.

У 2004 її обрали до нижньої палати легіслатури Південної Кароліни, а потім переобирали у 2006 та 2008 роках.

Гейлі вирішує взяти участь у виборах губернатора Південної Кароліни в 2010 році і перемагає у набагато досвідченіших конкурентів.

Тож, у віці 38 років вона стала не лише першою американкою індійського походження, обраною губернатором Південної Кароліни, а й наймолодшою очільницею американського штату на той час.

До президентства Дональда Трампа вона визнавала, що не є його фанаткою. Однак, пізніше прийняла пропозицію стати послом Штатів в ООН — попри її незначний досвід у зовнішній політиці й попри те, що Трамп не раз називав її "стервом" через критику у свій бік.

Під час двох років роботи в ООН Гейлі не надто відхилялася від політики адміністрації Трампа. Вона запам’яталася жорсткою критикою Північної Кореї та Ірану, підтримавши вихід США з іранської ядерної угоди. А її риторика щодо Росії, зокрема й щодо втручання в президентські вибори 2016 року, була навіть різкішою, ніж у Білого дому.

Після звільнення з Білого дому Гейлі досить тепло відгукуватиметься про тодішнього президента США — навіть називатиме другом, хоча й обережно критикуватиме його за реакцію на трагедію у Шарлотсвіллі чи політику розділення сімей мігрантів на південному кордоні.

Ця ж обережна критика з боку Гейлі пролунає й після штурму Капітолія у січні 2021 року. "Його дії після дня виборів буде суворо судити історія", — сказала вона тоді в розлогому інтерв’ю Politico.

Ніккі Гейлі ще у 2021 році натякала, що хоче позмагатися за посаду президента США.

І хоча Трамп зараз лишається абсолютним лідером американських праймериз, навіть у його кампанії почали всерйоз розглядати Гейлі як конкурентку.

У чому Гейлі намагається чітко дистанціюватися від Трампа — то це сфера зовнішньої політики. А точніше — послідовна підтримка України в контексті повномасштабного російського вторгнення. Але і ця підтримка має свої межі.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Ніккі Гейлі, головна суперниця Трампа. Розповідаємо про кандидатку, успіх якої вигідний Україні.