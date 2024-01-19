Что известно о конкурентке Трампа, которая поддерживает военную помощь Киеву

23 января состоятся очередные "сигнальные" праймериз Республиканской партии США – в штате Нью-Гэмпшир.

И хотя на первых праймериз, в штате Айова, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заняла лишь третье место, на этот раз по предварительным опросам она держит уверенное второе место и даже очень близка к Дональду Трампу.

А в национальных опросах ее рейтинг как кандидата в президенты от республиканцев стабильно растет, и она уже начала выходить на второе место.

Для нас важно, что она публично выступает за военную помощь Киеву.

О том, кто же такая Никки Хейли и как она дошла до соревнования за высший пост в США читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Никки Хейли, главная соперница Трампа. Рассказываем о кандидатке, чей успех выгоден Украине. Также советуем посмотреть видео на эту тему, которое подготовила "ЕвроПравда".

Республиканка Никки Хейли – третий ребенок в семье мигрантов Рандгава из индийского Пенджаба, которые осели в Бамберге, штат Южная Каролина.

Еще в школьные годы Никки начала помогать родителям с бизнесом – небольшим магазином сувениров. Бизнес со временем разросся до большого бутика.

В колледже в Южной Каролине Хейли освоила бухгалтерский учет и после нескольких лет работы в одной из компаний вернулась в семейный бизнес в статусе финансового директора.

На первом году обучения в колледже она также познакомилась с будущим мужем Уильямом Хейли.

На политическую карьеру Никки Хейли, как она позже признавалась, ее вдохновило выступление Хиллари Клинтон (представительницы Демократической партии!) на одном из мероприятий, которое она посетила.

"Она сказала: когда речь идет об участии женщин в выборах, все будут говорить вам, почему вы не должны этого делать, но это – как раз те причины, почему вам нужно так делать. И я вышла оттуда с мыслью: "Вот оно. Я иду на выборы", – вспоминала Хейли.

В 2004 году ее избрали в нижнюю палату легислатуры Южной Каролины, а затем переизбирали в 2006 и 2008 годах.

Хейли решает принять участие в выборах губернатора Южной Каролины в 2010 году и побеждает у гораздо более опытных конкурентов.

Поэтому, в возрасте 38 лет она стала не только первой американкой индийского происхождения, избранной губернатором Южной Каролины, но и самой молодой главой американского штата в то время.

До президентства Дональда Трампа она признавала, что не является его фанаткой. Однако, позже приняла предложение стать послом Штатов в ООН – несмотря на ее незначительный опыт во внешней политике и несмотря на то, что Трамп не раз называл ее "стервой" из-за критики в свою сторону.

Во время двух лет работы в ООН Хейли не слишком отклонялась от политики администрации Трампа. Она запомнилась жесткой критикой Северной Кореи и Ирана, поддержав выход США из иранской ядерной сделки. А ее риторика в отношении России, в том числе и относительно вмешательства в президентские выборы 2016 года, была даже более резкой, чем у Белого дома.

После увольнения из Белого дома Хейли достаточно тепло будет отзываться о тогдашнем президенте США – даже называть другом, хотя и осторожно критиковать его за реакцию на трагедию в Шарлотсвилле или политику разделения семей мигрантов на южной границе.

Эта же осторожная критика со стороны Хейли прозвучит и после штурма Капитолия в январе 2021 года. "Его действия после дня выборов будет строго судить история", – сказала она тогда в обширном интервью Politico.

Никки Хейли еще в 2021 году намекала, что хочет побороться за пост президента США.

И хотя Трамп сейчас остается абсолютным лидером американских праймериз, даже в его кампании начали всерьез рассматривать Хейли как конкурентку.

В чем Хейли пытается четко дистанцироваться от Трампа – так это сфера внешней политики. А точнее – последовательная поддержка Украины в контексте полномасштабного российского вторжения. Но и эта поддержка имеет свои пределы.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Никки Хейли, главная соперница Трампа. Рассказываем о кандидатке, чей успех выгоден Украине.