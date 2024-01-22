У МЗС відповіли прем’єру Словаччини, який пропонував Україні "територіальний компроміс"

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на пропозицію словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо "територіального компромісу" з Росією заявили, що про це не може бути й мови.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка щодо останніх заяв словацького прем’єр-міністра, повідомляє "Європейська правда".

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", – заявив Ніколенко.

Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі – зокрема, і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – зауважив речник українського міністерства.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу 24 січня планує зустрітися з українським колегою Денисом Шмигалем. Напередодні зустріч він відзначився скандальними заявами.

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

Перед цим на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном Фіцо укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна РФ проти України "не має військового рішення".