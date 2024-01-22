В ОП кажуть, що безпекова угода зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що безпековий договір України зі Сполученими Штатами буде особливим та матиме більше пунктів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що в (безпековому) договорі зі США буде ще більше (пунктів). Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим", – зазначив Єрмак.

На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, він пояснив, що це була внутрішня домовленість.

"З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником", – запевнив Єрмак.

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, передбачали підписати пізніше.

Раніше під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

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