Польща піднімала в небо авіацію на тлі масованої атаки РФ на Україну

Зранку у вівторок, 23 січня, Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.

У повідомленні йдеться, що були активізовані "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", а ситуація постійно моніторилась.

Крім того, у командуванні попереджали про активізацію польської авіації та літаків союзників, через що міг спостерігатися підвищений рівень шуму, особливо в південно-східному регіоні країни.

Вранці 23 січня Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з російських бомбардувальників.

Під атакою перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.Повідомлялося, що у результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будинків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі.

Щонайменше 9 людей постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Києву вранці 23 січня.