Польша поднимала в небо авиацию на фоне массированной атаки РФ на Украину
Утром во вторник, 23 января, Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.
В сообщении говорится, что были активизированы "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", а ситуация постоянно мониторилась.
Кроме того, в командовании предупреждали об активизации польской авиации и самолетов союзников, из-за чего мог наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточном регионе страны.
Утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
Под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины.
В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны. Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов и детсада, в Святошинском районе горят автомобили.
По меньшей мере 9 человек пострадали в результате ракетного удара РФ по Киеву утром 23 января.