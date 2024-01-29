Зеленський обговорив з прем’єром Греції потреби України щодо ППО та артилерії

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом оборонні потреби України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter (X) українського президента за результатами розмови.

Під час розмови йшлося про підготовку до другого саміту Україна – Балкани. Зеленський також подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру.

"Ми також обговорили перебіг бойових дій, і я передав актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії", – написав Зеленський.

Він також наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро.

"Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", – додав він.

Раніше грецькі ЗМІ повідомили, що влада країни розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.

На озброєнні Греції перебувають, зокрема, радянські системи ППО "Тор", "Оса", С-300, зенітні установки ЗУ-23-2. Що з цього передадуть Україні, поки невідомо.

Перед цим Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп схвалив продаж Греції F-35 вартістю 8,6 мільярда доларів.

Прем’єр Греції заявив, що рішення США щодо продажу F-35 сталось у "важливий день для нашої національної оборони та для грецької дипломатії".