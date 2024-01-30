Politico: Україна вже в середу може отримати від США високоточні керовані бомби GLSDB

Видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Про це пише "Європейська правда".

Американський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що GLSDB з радіусом ураження понад 150 кілометрів стануть "значним потенціалом для України" й дозволять завдавати ударів в глибшому тилу російських сил.

Про постачання цих керованих авіамомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якох досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені на початок 2024-го.

GLSDB – це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.

GLSDB мають дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.

Наприкінці минулого року також стало відомо, що Україна отримала від США невелику партію далекобійних ракет ATACMS.