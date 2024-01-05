Генштаб Естонії: ЗСУ змогли звільнити території на півдні Донецької області

У Генштабі Естонії розповіли, що за останній тиждень російським окупаційним військам вдалося відвоювати на території України невеликі ділянки й утримати ініціативу, а ЗСУ мали успіхи в Донецькій області.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, якого цитує ERR.

За його словами, в останній тиждень бої йшли по всій лінії фронту, але кількість бойових зіткнень при цьому скорочується.

Кундла зазначив, що російські окупанти під час атак змогли захопити деякі невеликі території та втримати ініціативу.

"Основним напрямком, імовірно, буде оточення Авдіївки, і можна очікувати, що найближчим часом туди будуть спрямовані додаткові ресурси", – додав він.

Водночас на південному фронті українцям вдалося звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки, підкреслив Кундла.

У східній частині Херсонської області, де також тривають бої, особливих змін не було.

Кундла також зазначив, що, незважаючи на деякі успіхи, російські сили не змогли зробити жодних рішучих дій, а оборона України тримається.

За його словами, хоча протягом останніх двох тижнів РФ особливо інтенсивно обстрілювала українські населені пункти, завдаючи в середньому понад 100 ударів на день, ці атаки не послабили волю українців до оборони, а їхня протиповітряна оборона показала хорошу роботу.

Однак українці могли б оборонятися ще краще, якби у них були технології для знищення платформ, з яких завдаються авіаудари, вважає Кундла.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.

В одному з останніх оглядів розвідка Британії спрогнозувала, що з поточними темпами російських втрат особового складу в Україні до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.