Трамп хоче, щоб США більше не надавали допомогу Україні та іншим країнам

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сенат не має голосувати за пакет допомоги, який передбачає підтримку, зокрема, України та Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не мають бути дурними", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Крім того, на мітингу у Південній Кароліні в суботу він повторив свої тези.

"Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів. Я сказав: "Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику", – наводить слова Трампа The Hill.

8 лютого американський Сенат США зробив важливий процедурний крок до ухвалення пакета з фінансуванням України, Ізраїлю і союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.

Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США".