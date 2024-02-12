Як Шольц лобіював відновлення допомоги Україні з боку США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який останнім часом перетворився на головного адвоката збройної підтримки України, наприкінці минулого тижня відвідав Сполучені Штати з важливим візитом.

Він скористався робочою поїздкою, щоб обговорити основне на сьогодні питання двосторонніх відносин – продовження підтримки України – на зустрічах з представниками американського Сенату та президентом Джо Байденом.

Про його зусилля у США – у статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Врятувати допомогу Україні: як Олаф Шольц переконував США відновити допомогу Києву.

За час повномасштабного вторгнення Росії до України стала очевидною наступна характерна риса Олафа Шольца: у питаннях військової підтримки Києва німецький канцлер особливо важливою вважав координацію зі США. На позицію Америки він оглядався вкрай часто.

Лідерство США було опорою для Берліна, ознакою того, що відсіч російській агресії на міжнародному рівні непохитна.

Коли ж стало зрозуміло, що проходження багатомільярдного пакета для України в Конгресі США не стане легкою прогулянкою, якщо й узагалі не опиниться під питанням, усе змінилося.

У Берліні усвідомили, що лідерство – не зовсім бажане – може перейти до нього.

Хоча Німеччина, головна економіка ЄС, і подвоїла військову допомогу Києву на цей рік до понад 7 млрд євро, публічно канцлер Шольц давав зрозуміти, що його країна "не зможе тягнути" усе сама.

Усвідомлюючи усі ризики, Шольц розглядає зменшення ролі США у військовій – та й іншій допомозі Україні – як вкрай небажаний сценарій. Тож напередодні візиту до США адресатами його меседжів стали республіканці.

Готуючись до поїздки, Шольц опублікував гостьову статтю в американському виданні The Wall Street Journal, яке переважно читають бізнес-орієнтовані республіканці.

"Наше послання чітке: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни", – переконує канцлер Німеччини.

Цілком природно, що одним із головних пунктів порядку денного Шольца у США, де він пробув менше ніж 24 години, став прийом у німецькому посольстві восьми високопоставлених американських сенаторів – по четверо від Демократичної та Республіканської партій.

На зустріч із сенаторами Шольц прибув не з порожніми руками – а з рішенням Європейського Союзу про виділення 50 млрд євро для України на наступні чотири роки, яке особисто канцлер активно адвокував.

Шольц вже раніше висловлював сподівання, що це "українське" рішення ЄС може посприяти успішному голосуванню у Конгресі.

Наскільки переконливими виявилися його аргументи для сенаторів, достеменно не відомо. Проте, переповідаючи про спілкування, канцлер висловив упевненість, що "ті, хто займається питаннями зовнішньої політики та політики безпеки" в Конгресі США, усвідомлюють усю важливість ухвалення допомоги Києву.

Тепер канцлер хоче зустрітися й з іншими політиками США на Мюнхенській конференції з безпеки, що пройде вже цього тижня.

Та ключовими все ж були перемовини Олафа Шольца з президентом США. Переговори, що початково мали тривати годину, затягнулися на 100 хвилин.

Хоча домовленості лідерів залишилися за лаштунками, вочевидь, на них йшлося про те, що битва за допомогу Україні не буде легкою.

Канцлер Німеччини, яким би сильним не було його бажання уплинути на внутрішню політику США, не є тією людиною, що має суттєвий вплив на рішення Конгресу.

Натомість такий уплив вочевидь має Дональд Трамп, чиї прихильники-трампісти, як видається, не планують давати Байдену перед виборами жодних перемог – навіть у такому критичному питанні, як Україна.

Так, процедурне рішення щодо України було успішним у Сенаті, і є надії на подальший успіх у Палаті представників, однак гарантій на це не дасть ніхто.

А є ж іще найбільш небажаний сценарій, за якого президентом США знову стане Дональд Трамп. І він загрожує повною невизначеністю не лише щодо допомоги Києву. Під питанням і готовність Сполучених Штатів захистити союзників по НАТО у разі потенційної агресії РФ.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Врятувати допомогу Україні: як Олаф Шольц переконував США відновити допомогу Києву.