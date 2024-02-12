Как Шольц лоббировал возобновление помощи Украине со стороны США

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в последнее время превратился в главного адвоката вооруженной поддержки Украины, в конце прошлой недели посетил Соединенные Штаты с важным визитом.

Он воспользовался рабочей поездкой, чтобы обсудить основной на сегодня вопрос двусторонних отношений – продолжение поддержки Украины – на встречах с представителями американского Сената и президентом Джо Байденом.

О его усилиях в США – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Спасти помощь Украине: как Олаф Шольц убеждал США возобновить помощь Киеву.

За время полномасштабного вторжения России в Украину стала очевидной следующая характерная черта Олафа Шольца: в вопросах военной поддержки Киева немецкий канцлер особенно важной считал координацию с США. На позицию Америки он оглядывался крайне часто.

Лидерство США было опорой для Берлина, признаком того, что отпор российской агрессии на международном уровне непоколебим.

Когда же стало понятно, что прохождение многомиллиардного пакета для Украины в Конгрессе США не станет легкой прогулкой, если и вообще не окажется под вопросом, все изменилось.

В Берлине осознали, что лидерство – не совсем желаемое – может перейти к нему.

Хотя Германия, главная экономика ЕС, и удвоила военную помощь Киеву на этот год до более чем 7 млрд евро, публично канцлер Шольц давал понять, что его страна "не сможет тянуть" все сама.

Осознавая все риски, Шольц рассматривает уменьшение роли США в военной – да и другой помощи Украине – как крайне нежелательный сценарий. Поэтому накануне визита в США адресатами его месседжей стали республиканцы.

Готовясь к поездке, Шольц опубликовал гостевую статью в американском издании The Wall Street Journal, которое преимущественно читают бизнес-ориентированные республиканцы.

"Наше послание четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена холодной войны", – убеждает канцлер Германии.

Вполне естественно, что одним из главных пунктов повестки дня Шольца в США, где он пробыл менее 24 часов, стал прием в немецком посольстве восьми высокопоставленных американских сенаторов – по четыре от Демократической и Республиканской партий.

На встречу с сенаторами Шольц прибыл не с пустыми руками – а с решением Европейского Союза о выделении 50 млрд евро для Украины на следующие четыре года, которое лично канцлер активно адвоцировал.

Шольц уже ранее выражал надежду, что это "украинское" решение ЕС может поспособствовать успешному голосованию в Конгрессе.

Насколько убедительными оказались его аргументы для сенаторов, доподлинно не известно. Тем не менее, рассказывая об общении, канцлер выразил уверенность, что "те, кто занимается вопросами внешней политики и политики безопасности" в Конгрессе США, осознают всю важность принятия помощи Киеву.

Теперь канцлер хочет встретиться и с другими политиками США на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет уже на этой неделе.

Но ключевыми все же были переговоры Олафа Шольца с президентом США. Переговоры, которые изначально должны были длиться час, затянулись на 100 минут.

Хотя договоренности лидеров остались за кулисами, очевидно, на них речь шла о том, что битва за помощь Украине не будет легкой.

Канцлер Германии, каким бы сильным ни было его желание повлиять на внутреннюю политику США, не является тем человеком, который имеет существенное влияние на решения Конгресса.

Зато такое влияние явно имеет Дональд Трамп, чьи сторонники-трамписты, как представляется, не планируют давать Байдену перед выборами никаких побед – даже в таком критическом вопросе, как Украина.

Да, процедурное решение по Украине было успешным в Сенате, и есть надежды на дальнейший успех в Палате представителей, однако гарантий на это не даст никто.

А есть же еще самый нежелательный сценарий, при котором президентом США снова станет Дональд Трамп. И он грозит полной неопределенностью не только относительно помощи Киеву. Под вопросом и готовность Соединенных Штатов защитить союзников по НАТО в случае потенциальной агрессии РФ.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Спасти помощь Украине: как Олаф Шольц убеждал США возобновить помощь Киеву.