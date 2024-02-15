Польща піднімала військові літаки через ракетну атаку РФ на Україну

Збройні сили Польщі підняли у небо військові літаки через активність стратегічної авіації РФ, яка завдавала ракетних ударів по Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (X).

Як зазначили у командуванні, військові активізували "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", а також слідкували за ситуацією.

У командуванні також попередили "про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни".

Зранку 15 лютого Росія масовано атакувала Україну ракетами. Вибухи пролунали, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі і Львові.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт, дві людини були поранені.

У Запоріжжі під удар окупантів також потрапив об'єкт інфраструктури, одна людина поранена.